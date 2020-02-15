Москва, 15 февраля 2020, 11:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Российский актёр и режиссёр Владимир Машков предложил внести в Конституцию запрет на отчуждение российских земель. По мнению Владимира Машкова, это раз и навсегда поставит точку в вопросе принадлежности Курил.
В поддержку идеи поправки в Конституцию, закрепляющей запрет на отчуждение территорий РФ также высказались губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, руководитель отделения партии «Единая Россия» в Севастополе Дмитрий Саблин, многие эксперты-политологи.
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О своей поддержке этой идеи корреспонденту ИА REGNUM рассказал и первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, герой России Вячеслав Бочаров.
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