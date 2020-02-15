Москва, , 11:45 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации. Российский актёр и режиссёр Владимир Машков предложил внести в Конституцию запрет на отчуждение российских земель. По мнению Владимира Машкова, это раз и навсегда поставит точку в вопросе принадлежности Курил.

В поддержку идеи поправки в Конституцию, закрепляющей запрет на отчуждение территорий РФ также высказались губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, руководитель отделения партии «Единая Россия» в Севастополе Дмитрий Саблин, многие эксперты-политологи.

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О своей поддержке этой идеи корреспонденту ИА REGNUM рассказал и первый заместитель Секретаря Общественной палаты Российской Федерации, герой России Вячеслав Бочаров.

«Каждому здравомыслящему человеку эта поправка придется по душе, потому что территория государства должна быть неделима. За это гибли наши отцы, и прадеды, и пращуры, за это гибли и наши ребята в 90-е годы на Северном Кавказе — для того, чтобы сохранить территориальную целостность нашей страны. А как быть по-другому? Как Вы себе это представляете?», — отметил Вячеслав Бочаров в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Территориальная целостность страны должна быть защищена от необдуманных решений человека. Который может стать руководителем наше государства. Я прекрасно помню Бориса Ельцина, который в свое время предложил: «берите столько суверенитета, сколько хотите». Тогда «взяли суверенитет», и чуть было не растеряли нашу страну в результате этого решения», — подчеркнул общественный деятель.

«Так что, если эта поправка будет закреплена конституционно, это будет налагать ответственность на того человека, который будет стоять во главе государства», — завершил свой комментарий Вячеслав Бочаров.

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