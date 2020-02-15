Ереван, , 11:47 — REGNUM В Ереване в 2019 году число преступлений возросло на 14,5% по сравнению с 2018 годом. Об этом свидетельствуют данные, озвученные на совещании в прокуратуре Еревана, в котором принял участие генеральный прокурор Армении Артур Давтян, сообщает 14 февраля пресс-служба прокуратуры Армении.

Читайте также: Экс-министр финансов Армении задержан по подозрению в растрате средств

Так, в столице Армении в 2019 году было зафиксировано 14 961 преступление. Для сравнения, в 2018 году было зафиксировано 13 067 преступлений, что на 1894 случаев (или 14,5%) меньше, чем в 2019 году. В 2019 году в Ереване произошло 17 убийств, что на 9 случаев больше, чем в 2018 году (12 убийств). 86,4% убийств в 2019 году были раскрыты.

Вместе с тем отметили снижение числа попыток совершения убийств на 25% или на 3 случая в сравнении с 2018 годом. Также в 2019 году отмечен рост случаев грабежа на 32% (33 случая). Из числа данных преступлений правоохранительными органами раскрыты 87,5%.

Отмечено, что возросло на 58 случаев число квартирных краж (составило 859 случаев). А также — причинение вреда здоровью. Число данных преступлений составило в 2019 году 703 случая, в то время, как в 2018 году их было 575. Также было расследовано 272 уголовных дела в связи с коррупцией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший министр финансов Армении был задержан по подозрению в расхищении государственных средств.