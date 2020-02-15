Москва, , 11:04 — REGNUM В российской Конституции может появиться правка о молодежной политике. Об этом было заявлено в ходе встречи президента РФ Владимира Путина на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию в четверг, 13 февраля.

Эту инициативу предложила член рабочей группы по поправкам в Конституцию Юлия Оглоблина, которая отметила, что из 146 миллионов в России проживает около 37 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет.

«Вместе с тем в конституции нет ни одного упоминания о молодежи и молодежной политике, это является одной из главных причин того, что процесс формирования соответствующего законодательства носит противоречивый характер, федерального закона нет», — подчеркнула Юлия Оглоблина.

«Я согласен с вами, идея правильная. Поработаем над этим. Спасибо большое», — ответил на предложение президент РФ Владимир Путин.

«В современном динамично меняющемся мире, молодежь — это один из основных ресурсов нашей страны. Именно этот ресурс может способствовать прорыву и позитивным изменениям России будущего. Не замечать этого сегодня нельзя. Тот факт, что на это обратили внимание на таком высоком уровне, вызывает чувства оптимизма. Конституция, как основной документ, сохраняя преемственность незыблемым ценностям, в том числе, должен отвечать и на вызовы будущего. Думаю, это актуальные изменения, которые стоит поддержать», отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя идею Юлии Оглоблиной, генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин.