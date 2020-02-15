Москва, , 10:56 — REGNUM Упоминание в Конституции РФ некоммерческих и волонтерских организаций будет накладывать на них дополнительную высокую ответственность, которую от них действительно ждет общество, и здесь необходимо поработать над точностью формулировок, считает основатель и генеральный директор первого детского хосписа, лауреат государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности протоиерей Александр Ткаченко. Об том он заявил на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Со своей стороны, идею внесения в Конституцию «волонтерской» поправки поддержал вице-президент НИУ ВШЭ, научный руководитель Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, главный редактор журнала «Вопросы государственного и муниципального управления» Лев Якобсон.

«Я думаю, что это позитивная идея, потому что НКО и волонтеры — это существенная часть нашей общественной жизни. Разумеется, это деятельность добровольная, и поэтому было бы неправильно чрезмерно регулировать ее. Но, во-первых, имеет смысл указать на ее значимость, а во-вторых, и это я хочу подчеркнуть особо — имеет смысл указать на обязанность государства поддерживать то, что делают волонтеры и НКО. Именно поддерживать, но не диктовать», — отметил Лев Якобсон в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«На самом деле на практике это происходит, но внесение соответствующих поправок в Конституцию пойдет на пользу, поскольку создаст основу для более систематической работы в этом направлении, особенно, если упоминание будет подчеркивать обязанность государства поддерживать такого рода инициативы, без, как я уже сказал, излишнего диктата, без того, чтобы ими «рулить», — завершил свой комментарий эксперт.