Москва, 15 февраля 2020, 10:56 — REGNUM Упоминание в Конституции РФ некоммерческих и волонтерских организаций будет накладывать на них дополнительную высокую ответственность, которую от них действительно ждет общество, и здесь необходимо поработать над точностью формулировок, считает основатель и генеральный директор первого детского хосписа, лауреат государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности протоиерей Александр Ткаченко. Об том он заявил на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
Со своей стороны, идею внесения в Конституцию «волонтерской» поправки поддержал вице-президент НИУ ВШЭ, научный руководитель Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, главный редактор журнала «Вопросы государственного и муниципального управления» Лев Якобсон.