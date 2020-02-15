Тбилиси, , 10:54 — REGNUM Для восстановления прямого авиасообщения с Китаем необходимы рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которых будет сказано о снижении угрозы коронавируса COVID-19. Об этом рассказал журналистам руководитель Агентства гражданской авиации Грузии Леван Каранадзе, 15 февраля сообщает Общественное телевидение.

«Как только ситуация с борьбой с вирусом начнет улучшаться, и ВОЗ сделает заявление о снижении угрозы эпидемии», — ответил Каранадзе на вопрос, когда можно ждать восстановления авиарейсов.

Он добавил, что после рекомендаций ВОЗ необходимо заключение министерства здравоохранения Грузии, тогда Агентство авиации сразу на это отреагирует соответствующим образом.

Стоит отметить, что до введения запрета на авиасообщение с Китаем рейсы из Грузии в КНР совершались три раза в неделю.