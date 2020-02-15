Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих рассказала о своей пенсии. О этом пишет Teleprogramma.pro.

По словам Фрейндлих она получает вполне нормальную пенсию. Связно этом с тем, что она пережила блокаду Ленинграда, а также является почетным гражданином.

«У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая», — сказала Фрейндлих.

Из-за того, что актриса является почетным гражданином, её пенсия удваивается.

Также Фрейндлих добавила, что вся ее пенсия идет «на книжку», видимо имея в виду счет в банке. Затем она тратить ее «на отпуск».

Точный размер своей пенсии Фрейндлих не назвала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнее время представители шоу-бизнеса стали обсуждать свои пенсии.

Так, певец Лев Лещенко рассказал, что он получает пенсию около 30 тысяч рблей со всеми надбавками. Юморист Евгений Петросян отметил, что его пенсия составляет «20 с лишним» тысяч рублей.

Телеведущая Регина Дубовицкая рассказала, что получает пенсию в 16 тысяч рублей. Певец Юрий Лоза сказал, что его пенсия — 12 тысяч рублей.

Народный артист РоссииАлександр Панкратов-Черный заявил, что его пенсия составляет 14 860 рублей, но благодаря надбавкам, введенным мэром Москвы Сергеем Собяниным, он получает 44 тысячи рублей.