Сеул, , 11:11 — REGNUM В связи с распространением коронавируса COVID-2019 в Южной Корее наблюдают сокращение числа посетителей в местах общественного питания. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей исследовательского центра Korea Food Service Industry Research.

Согласно результатам опроса, проведенного в течение двух недель с 20 января среди представителей 600 предприятий общественного питания, 85,7% респондентов сообщили о сокращении числа посетителей.

Отмечается, что посещаемость в среднем сократилась на 29,1%.

87,3% опрошенных сообщили о сокращении числа посетителей, которые заказывают еду в местах общественного питания, 57,8% — которые заказывают с собой на вынос, 37,8% — которые заказывают на дом.