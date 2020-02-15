Кишинёв, , 11:11 — REGNUM В Республике Молдова в 2019 году уровень коррупции возрос по сравнению с 2017 годом, о чем свидетельствуют данные проведенных социологических опросов. Об этом 14 февраля со ссылкой на данные социологического исследования, которое провел Центр социальных исследований и маркетинга CBS-Research, сообщает интернет-журнал Mybusiness.md.

Опрос был проведен в период с 10 июля по 3 сентября 2019 года и его результаты сравнили с результатами аналогичного опроса за 2017 год. В опросе приняли участие 1120 человек в возрасте от 18 лет, 506 представителей компаний, 606 госслужащих центрального, районного и местного управления.

Среди населения более 70% опрошенных из числа населения считают коррупцию серьезной проблемой. Аналогичное мнение выразили 60% опрошенных из числа предпринимателей. Для сравнения, аналогичного мнения придерживались 2/3 опрошенных из этих двух категорий населения в 2017 году.

Возрос и предполагаемый объем взяток. В 2019 году он достиг цифры 516 млн леев (или $29 млн 319 тыс), а в 2017 — составлял 405 млн леев (или $23 млн 12 тысяч).

В 2019 году 7% опрошенных из населения республики признали, что давали взятки, об этом же заявили и 4,7% опрошенных из числа экономических агентов. 5,4 раз в год в среднем давали взятки опрошенные из числа населения республики, а со стороны субъектов хозяйствования взятки давались 3,5 раза в 2019 году. Для сравнения эти показатели в 2017 году составляли 3,7 и 6,1 соответственно.

Также по результатом опроса выяснилось, что предполагаемая сумма взятки снизилась в 2019 году по сравнению с 2017 годом. В 2019 году она составляла от 50 до 20 000 леев для населения и экономических агентов, в то время, как в 2017 году — от 100 до 500 000 леев для экономических агентов и от 50 до 8000 леев для населения республики.

В обществе по данным опроса также возросло неприятие коррупции. Так 62% опрошенного населения страны и 83% — экономических агентов считают коррупцию неприемлемой и заявляют, что не дают взяток. Для сравнения, таковых в 2017 году было 45% и 61% соответственно. Кроме того, около 87% опрошенных заявили, что в случае возникновения коррупционной ситуации обратятся в органы по борьбе с коррупцией.

Отметим, ранее молдавский интернет-журнал Mybusiness. md сообщал, что по данным исследования рядовой чиновник в Молдавии для того, чтоб не брать взяток хотел бы получать заработную плату в размере 15 тысяч леев (54 тысячи рублей).