Пхеньян, , 10:29 — REGNUM Ни у одного туриста, въехавшего в КНДР не обнаружен коронавирус COVID-2019. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«В период с 30 декабря по 9 февраля КНДР посетили 7 281 человек, — сообщает представитель ВОЗ в Пхеньяне. — Среди въехавших в страну у 141 человека были обнаружены симптомы коронавируса COVID-2019, однако результаты анализов были отрицательными».

Представитель ВОЗ также добавили, что в 2019 году при поддержке Всемирной организации здравоохранения северокорейские медики и эксперты прошли специальную подготовку в Гонконге. В настоящее время время в КНДР проводят тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) — экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного увеличения малых концентраций определённых фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале (пробе).