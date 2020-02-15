Амстердам, , 09:43 — REGNUM Правительство Нидерландов готово компенсировать провинцию Зеландию после своего решения не переводить в провинцию казармы морской пехоты.

Будет назначен специальный представитель, который совместно с провинциальными властями должен рассмотреть вопрос о «справедливой компенсации». Конкретные суммы пока не назывались.

Утром 14 февраля стало известно, что вопреки принятому ранее решению, морская пехота не будет переведена из г. Доорн в г. Влиссинген в Зеландии. Многие морские пехотинцы оказались не готовыми к переезду, после чего в правительстве возникли опасения, что в морской пехоте может произойти утечка личного состава. Поэтому принято решение построить новую казарму в местечке Ниу-Миллиген возле г. Апелдоорн.

Решение о переводе казарм в г. Влиссинген было принято в 2012 г. В Зеландии пересмотр этого решения вызвал сильное негодование.