Москва, , 09:31 — REGNUM «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен метеорологами в Москве. Это следует из данных карты прогнозов, опубликованной на сайте Гидрометцентра.

Погода в Москве является потенциально опасной («жёлтый уровень») из-за гололедицы.

Предупреждение действительно до 21:00 мск 16 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве на выходных 15 и 16 февраля установится облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков со слабым ветром.

Читайте ранее в этом сюжете: 15 февраля в Москве ожидается до +2 °C, местами гололедица