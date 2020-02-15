Ташкент, , 09:45 — REGNUM Десять высших учебных заведений Узбекистана получили новых ректоров. Об этом 14 февраля со ссылкой telegram-канал министерства юстиции Узбекистана сообщает агентство новостей «Фергана».

Ректором Ташкентского государственного педагогического университета вместо Шавката Шарипова стал Алишер Умаров. Шавкат Шарипов в свою очередь стал ректором Джизакского государственного педагогического института вместо Абдугани Холбекова.

Баходир Собиров стал ректором Навоийского государственного педагогического института вместо Баходира Даниярова. Сабитхон Тургунов стал ректором Наманганского государственного университета вместо Музаффара Есанова.

Ректором Ташкентского химико-технологического института стал Ботир Усмонов, сменивший на этой должности Шухрата Муталова. А ректором Самаркандского государственного медицинского института стал Джасур Ризаев, сменивший Азамата Шамсиева.

Должность ректора Каршинского инженерно-экономического института занял Орифжон Бозоров, сменивший Назирила Махмудова. Мамиржон Атаджанов стал ректором Кокандского государственного педагогического института вместо Азизжона Эминова.

Наманганский инженерно-строительный институт возглавил ректор Шариббой Эргашев, сменивший Шукуржона Кенжабаева.

Также исполнительным директором филиала Астраханского государственного технического университета в Ташкентской области был назначен Абдуллажон Хамракулов.

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ИА REGNUM напоминает, в Узбекистане работают восемь филиалов российских высших учебных заведений и планируется открыть еще несколько филиалов.

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Отметим также, что ранее президент Узбекистана просил увеличить количество стипендий для студентов из Узбекистана, обучающихся в РФ.