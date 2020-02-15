Хабаровск, , 09:00 — REGNUM Центральный районный суд Хабаровска заключил под стражу до 13 апреля жителя города Комсомольско-на-Амуре Виктора Гаврилова, который оставил своих двух малолетних сыновей в аэропорту «Шереметьево». Решение суда об избрании меры пресечения было принято сегодня, 15 февраля.

Напомним, что Гаврилов в конце января прилетел из Хабаровска в Москву и оставил в аэропорту двух своих сыновей — шести и девяти лет. В рюкзаках детей были их документы, копия паспорта Гаврилова и записка, в которой мужчина просил определить детей в приют из-за безденежья, а потом пообещал их забрать.

Дети были переданы их бабушке, проживающей в Комсомольске-на-Амуре, а затем их родной матери, у которой теперь другая семья.

Гаврилов был задержан. Против него было возбуждено уголовное дело по статьям «Оставление в опасности», «Истязание», «Кража».

По версии следствия, он не только бросил своих детей в аэропорту одних, но и избивал бывшую жену, а также украл деньги у знакомой.

Адвокат Гаврилова Дмитрий Ястребов рассказал, то на заседании суда решался вопрос об избрании Гаврилову меры пресечения по делу о краже. В ходе заседания защита представила доказательства того, что речь шла о займе денежных средств, а не краже, а также ходатайство его знакомой о том, чтобы не подвергать Гаврилова аресту. По делу об оставлении детей в опасности ему назначено обязательство о явке, что не является мерой пресечения. Что касается денежной суммы, то речь идет о 100 тыс. рублей.

Обвинения в избиении бывшей жены Гаврилов отвергает.