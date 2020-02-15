Гомель, Белоруссия, , 08:12 — REGNUM Директора четырех сахарных комбинатов Белоруссии, которые ранее были арестованы по побвинению в коррупции, попросились в колхоз «грузить навоз» в качестве альтернативы тюремному заключению. Об этом 14 февраля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область, сообщает 14 февраля СТВ.

«Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов, вот сидят сейчас и просятся — отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите», — заявил белорусский лидер, добавив, что директора сахарных заводов признались в своих хищениях и все похищенное вернули и просили не сажать их в тюрьму.

Глава государства также отметил, что чиновники сами виновны в том, что в данный момент находятся в тюрьме.

«А кто тебя посадил в тюрьму — ты сам себя посадил. Я постоянно говорю — не тронь чужое, особенно руководитель, если ты воруешь — какое здесь может быть предприятие», — отметил он.

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ИА REGNUM напоминает, в конце января произошло задержание директоров четырех сахарных комбинатов Белоруссии. Позже Александр Лукашенко заявил, что сахар реализовывался в Москве через созданный торговый дом. Туда сахар поставлялся по бросовым ценам. По данному делу были задержаны порядка полутора десятков человек, включая глав сахарных комбинатов. Задержанным грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Примечательно также, что для задержания двух директоров сахарных комбинатов развернули самолет, который вылетел в Мюнхен и пролетал над Польшей.

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Отметим также, что незадолго до резонансных арестов директоров комбинатов, граждане Белоруссии выложили в социальных сетях фотографиями с ценами на белорусский сахар в магазинах России. И оказалось, что в России он оказался почти на 25% дешевле.

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