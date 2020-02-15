Сеул, , 07:23 — REGNUM 366 южнокорейских граждан, которые были эвакуированы на родину из охваченного эпидемией коронавируса китайского города Ухань, отпущены медиками домой после 14 дней карантина. Об этом 15 февраля сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея.

Из-за остающейся опасности заражения домой их развезет специальный автобус. Состояние указанных лиц медики продолжат проверять по телефону.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января и 1 февраля Южная Корея эвакуировала из Уханя 701 человека. У двух из них подтвердили наличие коронавируса.

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