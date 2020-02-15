Вашингтон, , 07:22 — REGNUM Правительство Соединенных Штатов готовит эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, которое в настоящее время стоит на карантине в порту Йокогама в Японии, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний США Генри Уолка.

По его словам, около 380 граждан США и их семей будут эвакуированы из Японии двумя авиарейсами. Предполагается, что американцы прибудут на родину уже 16 февраля. Сначала их отправят на медицинское обследование, а затем, вероятно, поместят в карантин.

Уолк добавил, что сотрудники его учреждения уже работают в Японии и фиксируют состояние здоровья пассажиров. Американцев с кашлем, повышенной температурой и другими симптомами, которые могут вызывать подозрение на заражение коронавирусом, эвакуировать не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа на круизном лайнере Diamond Princess составляет 219 человек. Среди них есть и граждане США.

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