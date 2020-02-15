Ухань, Китай, , 07:05 — REGNUM Запрет на выход горожан из жилых комплексов ввели власти китайского города Ухань, который находится в центре эпидемии коронавируса COVID-19. Постановление об этом 15 февраля размещено на сайте городского правительства.

Так, согласно новому положению в микрорайонах для доступа должен оставаться открытым только один выход. При этом, требуется ужесточить контроль в старых комплексах или комплексах открытого типа, в которых любые перемещения труднее ограничивать. В постановлении говорится, что каждый район города самостоятельно определяет условия и методы контроля за пропускным режимом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 февраля в Пекине власти ввели двухнедельный карантин для всех, кто въезжает и выезжает из города.

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