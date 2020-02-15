Владивосток, , 06:41 — REGNUM В Покровский собор во Владивостоке доставили главную икону Военно-морского флота России «Святой апостол Андрей Первозванный». Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Как говорится в сообщении, главная икона ВМФ России была доставлена во Владивосток из Североморска самолётом военно-транспортной авиации. После приземления самолёта аэропорту «Кневичи», икона в сопровождении военной автоинспекции была перевезена в Покровский собор Владивостока.

В честь прибытия святыни в соборе прошёл молебен о процветании российского флота, ка котором присутствовали более ста военнослужащих Тихоокеанского флота.

Во Владивостоке икона останется до 25 февраля, после чего ненадолго её свозят на Камчатку. Окончательно святыня покинет Владивосток после 20 марта.