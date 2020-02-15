Ухань, Китай, , 06:41 — REGNUM Более 25 633 медиков со всего Китая прибыло на борьбу с распространением коронавируса COVID-19 в провинцию Хубэй, сообщил заместитель главы комитета по здравоохранению, член постоянного комитета парткома провинции Хубэй Ван Хэшэн, 15 февраля в ходе пресс-конференции.

По его словам, указанное количество распределено по 217 медицинских бригад и не включает военных медиков. Из них в город Ухань 181 бригады, в составе которых 20 374 медицинских работника.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля китайская провинция Шаньдун направила в провинцию Хубэй 1266 медицинских работников для помощи в борьбе с коронавирусом.

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