Москва, , 06:40 — REGNUM В субботу, 15 февраля, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица. Температура воздуха 0… +2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 16 февраля в Москве будет также облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица, −4… −2 °С.

Ветер днём слабый. Ночью скорость юго-западного, южного ветра составит 5−10 м/с. В связи с гололедицей в столице и Подмосковье действует жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °С днём и −7… −2 °С ночью.

В воскресенье, 16 февраля, днём в столице ожидается +1… +3 °С. По области −2… +3 °С. Ночью в регионе ожидается −3… +2 °С.