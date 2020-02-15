Токио, , 06:40 — REGNUM В Японии решили для лечения от коронавируса испытать препарат от СПИДа. Об этом 15 февраля сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что речь идет о лекарстве американского производства, клинические испытания которого решило провести Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В январе этот препарат уже был успешно протестирован на пациенте с коронавирусом в одном из крупных медицинских центров в районе Синдзюку. После его применения состояние больного улучшилось, и теперь врачи планируют провести полноценные клинические испытания на большем числе больных. Прежде всего медиков интересует безопасность и эффективность препарата.

Всего в Японии новым коронавирусом заражены 259 человек. Из них большинство составляют помещённые в японские госпитали пассажиры и члены экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess.

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