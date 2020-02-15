Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Крупнейшие американские фармацевтические компании намерены к ноябрю 2020 года подготовить 150 млн доз вакцин от коронавируса нового типа, заявил глава Национального совета по торговле при администрации президента США Питер Наварро в эфире телеканала Fox News.

«Будем надеяться, что к предстоящему ноябрю у нас будет 150 млн доз», — заявил он.

Наварро добавил, что над проектом работают уже пять самых крупных фармацевтических компаний США, и назвал разработку вакцины по сложности сопоставимой с проектом разработки ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Пентагон начал подготовку военнослужащих армии США к возможной пандемии коронавируса нового типа. Планом предусмотрены меры и процедуры реагирования, изоляции и ограничения на передвижения для зараженных коронавирусом.

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