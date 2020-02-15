Лос-Анджелес, США, , 05:18 — REGNUM После того, как компания Square Enix выложила в сеть вступительный ролик предстоящей игры Final Fantasy 7 Remake, издание Screen Rant сравнило это видео с вступительным роликом оригинальной игры 1997 года. Соответствующая статья была опубликована на сайте издания 15 февраля.

Автор показал разницу между отдельными кадрами роликов, которые были созданы с такой большой разницей во времени (около 23 лет). Таким образом, он наглядно продемонстрировал, насколько далеко ушла в своём развитии компьютерная графика.

Вступительный ролик к ремейку Final Fantasy 7 Square Enix опубликовала 14 февраля на YouTube-канале проекта. Поклонникам игровой франшизы показали город Мидгар, а также основных персонажей игры, в том числе Клауда Страйфа.

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