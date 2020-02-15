Гонолулу, США, , 05:17 — REGNUM У гражданина Японии, вернувшегося из путешествия на Гавайские острова, подтвердили заражение коронавирусом нового типа, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что японец вместе со своей супругой провели отпуск на Гавайях с 28 января по 7 февраля. Симптомы заболевания начали у него проявляться во второй половине отпуска во время его пребывания на острове Оаху. Уже прибыв домой в Японию он обратился к врачу, которые и подтвердили заражение коронавирусом.

Гавайские эпидемиологи отмечают, что заболевший мог получить инфекцию либо в Японии, либо во время перелета в США. Сейчас врачи на Гавайях выясняют, с кем гражданин Японии мог контактировать в ходе поездки в Соединенные Штаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что оснований для переноса или отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за угрозы коронавируса нет.

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