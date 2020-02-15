Красноярск, , 05:05 — REGNUM В субботу, 15 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха −5… −3 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 9:00 на Театральной площади было — 11 °C.

Ночью с 15 на 16 февраля ожидается до — 14 °C.

Скорость южного, юго-западного ветра — 1−2 м/с. Давление — 753 мм рт. ст.

В воскресенье, 16 февраля, в Красноярске ожидается до — 4 °C днём. Ночью до — 17 °C.

В понедельник, 17 февраля, в Красноярске до — 6 °C днём и до — 14 °C ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходные дни и понедельник в Красноярске объявлен режим неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) — «чёрное небо».

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