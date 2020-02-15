Бразилиа, , 05:04 — REGNUM Ходатайство прокуратуры о предъявлении обвинений 16 лицам, причастным к прорыву дамбы, в результате которого погибли 270 человек, одобрил суд бразильского штата Минас-Жерайс, 14 февраля сообщается на его сайте.

Среди обвиняемых числятся бывший руководитель компании Vale, а также менеджеры, инженеры и консультанты. Кроме бразильской организации в деле фигурирует и ее немецкого партнер TUV SUD.

Напомним, 25 января 2019 года произошел прорыв плотины компании Vale в бразильском муниципалитете Брумадинью. Грязевые потоки нахлынули на административные здания компании Vale и жилые дома, приведя к многочисленным жертвам.

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