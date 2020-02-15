Вашингтон, , 04:26 — REGNUM Геймеры обнаружили на скриншотах предстоящей игры Half-Life: Alyx надпись об ошибке, хорошо знакомую им по игре Garry's Mod. Об этом 15 февраля сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/pcgamer/status/1228403553720504320

Новые три скриншота Half-Life: Alyx были опубликованы Valve 13 февраля 2020 года. В левом верхнем углу одного из них геймеры заметили трёхмерное слово «ERROR», которое появляется в играх на движке Source Engine (в том числе в Garry's Mod) в случае, если какой-то элемент не был правильно загружен.

https://twitter.com/gw0001/status/1228080495558352896

Сотрудник Valve Брэд Кинли подтвердил на своей странице в Twitter, что команда проекта действительно пропустила эту ошибку при публикации скриншота.

https://twitter.com/animatorbrad/status/1228072026952228864

Релиз Half-Life: Alyx запланирован на 23 марта 2020 года. Ранее разработчики заявили, что игра выйдет в срок и сообщили, что они уже прошли её.

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