Сан-Франциско, США, , 03:47 — REGNUM Разработчики Borderlands 3 выпустили февральское обновление игры, которое принесло в игру множество изменений. Об этом 14 февраля сообщил портал DSOGaming.

Издание обратило внимание, что обновление поднимает ограничение уровня персонажа с 50-го до 53-го, при этом герои получают дополнительные три очка умений.

Кроме всех остальных нововведений обновление добавляет в Borderlands 3 несколько крайне востребованных функций, таких, как чрезвычайно высокий режим уровня сложности True Takedown, возможность пропуска кат-сцен (внутриигровых роликов) и переключение между событиями.

Обновление также принесло с собой повышение производительности и решение ошибок, приводивших к сбоям в работе игры. Отмечается, что лончер Epic Games Store загрузит и установит этот патч при перезапуске.

Релиз Borderlands 3 состоялся 13 сентября 2019 года. Это четвёртая игра в серии Borderlands студии Gearbox Software.

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