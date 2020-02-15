Пекин, , 04:16 — REGNUM Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1 523 человек, заражены оказались более 66,4 тыс. человек. Об этом 15 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Выздоровели и выписаны из больниц 8 096 человек.

По данным на утро 15 февраля в провинции Хубэй жертвами коронавируса стали 1 457 человек, при количестве заболевших более 54,4 тыс. человек. Одновременно в провинции зафиксировано 4 774 выздоровевших.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 14 февраля число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1 380 человек, еще 63 851 оказались заражены. Выздоровели и были выписаны из больниц 6 723 человека.

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