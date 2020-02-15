Монтевидео, , 03:27 — REGNUM Не менее 14 человек умерли в результате заболевания лихорадкой денге в Уругвае с начала 2020 года, сообщает газета Observador.

Сообщается, что власти страны порекомендовали жителям внимательней относиться к очистке воды, а также не накапливать стоячую воду, которая становится питательной средой для комаров, переносящих заразу. Отмечается, что рост заболеваемости лихорадкой денге зафиксирован и в других латиноамериканских странах — в Аргентине, Парагвае и Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Перу и в Парагвае был объявлен режим чрезвычайной ситуацией в связи со вспышкой заболеваемости лихорадкой денге. Кроме того, 14 февраля от этого заболевания скончалась гражданка Канады, ранее посещавшая Ямайку.

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