Ухань, Китай, , 03:25 — REGNUM В китайской провинции Хубэй за сутки от коронавируса умерли 139 человек, общее число жертв достигло 1 457. Об этом утром 15 февраля сообщает комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

Официальный уровень смертности составил 2,67% (за предыдущий период — 2,53%).

Количество инфицированных граждан в провинции превысило 54,4 тыс. человек. Общее число выздоровевших в провинции достигло 4 774 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 14 февраля, число инфицированных коронавирусом 2019-nCoV в китайской провинции Хубэй превысило 51,9 тыс. человек, умерли от него 1 318 человек.

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