Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Популярный сериал Netflix «Ведьмак» «астрономически» увеличил продажи игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» как на Nintendo Switch, так и на других платформах. Об этом 14 февраля сообщил портал Screen Rant.

Аналитики компании NPD Group заявили, что после выхода «Ведьмака» на потоковом сервисе продажи игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» в декабре 2019 года выросли на 554% по сравнению с декабрём 2018 года.

Они отметили, что во многом это было связано с релизом игры на Nintendo Switch, однако даже на остальных платформах продажи выросли на 63%. Эксперты добавили, что после премьеры шоу продажи книг Анджея Сапковского выросли на 562%.

Первый сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли был выложен на сайте Netflix 20 декабря 2019 года. Ранее компания сообщила, что 75% людей, начавших смотреть первый эпизод в итоге посмотрели его на 90%. При этом около 19 млн владельцев аккаунтов посмотрели как минимум первые две минуты первой серии.

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