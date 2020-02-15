Рига, , 02:03 — REGNUM Во втором чтение латвийский Сейм принял поправки к закону об образовании, обязывающие все муниципальные детские сады обеспечивать группу с латышским языком обучение по первой просьбе родителей, пишет портал LSM.

За его принятие проголосовало 60 депутатов из 100. Введение этого закона на практике, в условиях ограниченного финансирования, приведёт к вытеснению из муниципальных детских садов групп с русским языком, даже в тех местах, где латышское население составляет сегодня не более 10% от общего числа жителей. Существенные изменения произойдут в Риге, где пропорция населения не в пользу титульной нации. Все садики, работающие сегодня по так называемой программе национальных меньшинств, будут перепрофилированы в латышские. Таким образом с 1 сентября 2021 года в Латвии будет выстроена линейка государственного образования исключительно на латышском языке. Так как Латвия отказывается сертифицировать дипломы частных средних школ, предлагающих образовательные программы не латышском, в стране будет создана система тотальной ассимиляции русского населения. Поправки о латышизации детских садов инициировало, входящее в правящую коалицию, Национальное объединение. Законопроекту предстоит ещё одно, третье чтение.