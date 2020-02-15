Канберра, , 01:52 — REGNUM Федеральный суд Австралии обязал компанию Google идентифицировать анонимного пользователя, который оставил плохой отзыв о работе стоматолога. Об этом 14 февраля сообщила телеканал ABC.

Врач Мэтью Каббабе братился к IT-гиганту с просьбой идентифицировать человека под ником CBsm 23, который посоветовал другим пользователям сети «держаться подальше» от одной из процедур, назвав её «трудной и некомфортной» и также заявив, что она является «бесполезной тратой времени».

Google ответил на просьбу отказом, сославшись на то, что у компании «нет никаких инструментов для выяснения того, где и когда был создан идентификатор». После этого медик обратился в суд и судья постановил, что Каббабе имеет право подать иск о клевете, а значит Google должна передать ему личные данные пользователя, такие как его имя, номера телефонов, а также данные о местоположении и IP-адресе.

Издание отмечает, что законодательство Австралии не позволяет крупным корпорациям подавать в суд на пользователей за оставление плохих отзывов, однако некоммерческие организации и малые предприятия с количеством сотрудников менее 10 человек могут это делать.

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