Киев, , 01:47 — REGNUM Решение не принимать в своем районе эвакуированных из Уханя граждан Украины приняли депутаты соседнего с Киевом Обуховского района, 14 февраля сообщает пресс-служба райсовета в Facebook.

Причиной такого шага называется недопущение проникновения и распространения коронавируса на территории района. Кроме того, депутаты отметили, что в район не располагает подходящими для карантина объектами.

Законодатели намерены обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутату Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александру Дубинскому, чтобы донести свою позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство готовит четыре объекта, в которые на карантин будут помещены эвакуированные из китайского города Ухань.

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