Вашингтон, , 01:01 — REGNUM Свою благодарность властям Камбоджи, согласившихся принять круизный лайнер Westerdam, выразил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Спасибо красивой стране Камбодже за решение принять круизный лайнер Westerdam в своем порту. Соединенные Штаты запомнят вашу любезность!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля круизное судно Westerdam смогло причалить в порту Камбоджи после недели скитаний в море. Ранее власти других стран азиатского региона опасались дать разрешение судну на заход в порты из-за угрозы распространения коронавируса нового типа.

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