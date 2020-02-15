Киев, , 00:37 — REGNUM Эвакуированные из китайского города Ухань граждане Украины будут после приезда помещены на карантин в четыре объекта, которые готовят власти страны. Об этом 14 февраля заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

По словам Гончарука, правительство принимает все меры для недопущения случаев заболевания коронавирусом на Украине. Он отметил, что эвакуированные граждане будут находиться под присмотром специалистов в течение 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля правительство Украины выделило порядка 4,5 млн гривен или около $184 тыс. на проведение эвакуации своих граждан из КНР.

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