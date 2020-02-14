Каир, , 23:59 — REGNUM Первый пациент с подтвердившимся подозрением на коронавирус в Египте является гражданином Китая, передаёт портал Al-Watan со ссылкой на источники в министерстве здравоохранения страны.

Как сообщается, по прибытии в аэропорт Каира иностранец был направлен в специальную изолированную зону, через которую проходят пассажиры, прилетающие из стран, где выявлен коронавирус.

После того, как анализ на вирус дал положительный результат, пациент был отправлен на карантин в госпиталь в провинции Матрух на севере Египта.

Как передавало ИА REGNUM, Египет стал первой из африканских стран, в которой был зафиксирован случай заражения новым коронавирусом. О первом случае заболевания сообщило сегодня министерство здравоохранения страны.

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