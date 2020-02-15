Вашингтон, , 00:00 — REGNUM Подготовку к возможной пандемии коронавируса начнут военнослужащие армии США. Об этом 14 февраля сообщает издание Military Times.

ПО данным издания, соответствующее распоряжение было подготовлено в объединенном комитете начальников штабов, одобрено главой Пентагона Марком Эспером, после чего информацию направили Северному командованию ВС США.

Планом предусматриваются меры и процедуры реагирования, изоляции и ограничений на передвижения. Командиры должны будут предпринять меры защиты от коронавируса для военнослужащих.

Например, всех, кто посещал Китай с начала февраля, будут отправлять на двухнедельный карантин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США медики будут проверять на новый коронавирус всех пациентов с симптомами гриппа.

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