Москва, , 23:37 — REGNUM Облачная с прояснениями погода ожидается в Московском регионе в предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, сообщает портал «Метеоновости».

Согласно прогнозу синоптиков, в субботу, 15 февраля, в столице в ночные часы пройдёт небольшой снег, температура воздуха составит −3…−1° C. Днём осадки прекратятся, столбики темрмометров поднимутся до 0…+2° C. Ожидается западный и юго-западный ветер скоростью 3−8 метров в секунду. Местами возможна гололедица.

В воскресенье, 16 февраля, ночью в Москве будет преимущественно без осадков, температура воздуха составит −4…−2° C, днём потеплеет до +1…+3° C, при этом местами возможны небольшие осадки. Юго-западный и южный ветер усилится до 5−10 метров в секунду. Местами по-прежнему сохранится гололедица.