Токио, , 23:06 — REGNUM Компания Square Enix опубликовала вступительный кинематографический ролик предстоящего ремейка популярной игры Final Fantasy 7. Видео было выложено 14 февраля на YouTube-канале Final Fantasy.

Видео показывает знакомую фанатам вселеной обстановку Мидгара, а также некоторых персонажей предстоящей игры. Ближке к концк ролика в кадре появляется главный герой Клауд Страйф и члены его команды. Стоит отметить, что видео является прекрасной демонстрацией того, насколько далеко продвинулись технологии с момент выхода оригинальной Final Fantasy 7.

Релиз этой игры состоялся 31 января 1997 года на платформе PlayStation. Ранее стало известно, что Final Fantasy 7 Remake будет разделена на две части, выход первой запланирован на 3 марта 2020 года. Square Enix изначально хотели выпустить игру раньше, но затем решили перенести релиз на более позднюю дату.

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