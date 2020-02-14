Курск, , 23:05 — REGNUM Ведомственной медалью «Доблесть и отвага» посмертно награждена 10-летняя курянка Екатерина Немцова, которая утонула, пытаясь спасти подругу. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Девочка и её девятилетняя подруга провалились под лед на реке Сейм 26 января. Первой в воду упала младшая девочка, а старшая подруга пыталась вытащить её. Однако лёд не выдержал, и утонули обе школьницы.

«Совсем юная Катя проявила безграничную смелость и решительность ради спасения жизни другого человека. Её поступок — пример отзывчивости и милосердия не только для сверстников, но и для многих взрослых. Большой подвиг этой маленькой девочки навсегда останется примером высокой нравственной и человеческой оценки», — говорится в сообщении ведомства.

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