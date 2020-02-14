Лондон, , 23:00 — REGNUM Британия гордится законностью и одобрением однополых браков, гомосексуализма и прочих проявлений ЛГБТ, сообщает 14 февраля РИА Новости.

Такими словами ответил представитель МИД Британии на просьбу прокомментировать заявление российского президента Владимира Путина о том, что пока он является главой государства, в законодательстве и документах будут «отец» и «мать», а не «родитель № 1 и родитель № 2».

«Великобритания продолжает отстаивать права представителей ЛГБТ по всему миру. Мы призываем международное сообщество бороться с дискриминацией представителей ЛГБТ и развивать многообразность и толерантность. Мы гордимся тем, что однополые браки в Великобритании законны и приветствуются», — цитирует агентство слова представителя британского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений об изменениях Конституции страны президент России Владимир Путин заявил, что пока он остаётся главой государства, в законодательстве и документах будут «отец» и «мать», а не «родитель № 1 и родитель № 2».

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