Москва, , 22:56 — REGNUM Россельхознадзор намерен в экстренном порядке провести в регионах заседания чрезвычайных комиссий для решения вопросов по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом 14 февраля сообщает Интерфакс со ссылкой на документ Россельхознадзора, направленный в территориальные управления федеральной службы.

В частности, согласно документу, комиссиям предстоит проработать вопрос предотвращения прямых контактов населения (без использования специальных средств защиты) с животными, включая диких, а также с поверхностями, с которыми контактировали животные.

Также Россельхознадзор рекомендует приостановить продажу животных, в том числе диких, экзотических и декоративных (включая насекомых, земноводных, рептилий и прочих), а также живых рыб и гидробионтов в местах несанкционированной торговли, на сельскохозяйственных рынках, рынках «выходного дня». Аналогичный запрет предлагается распространить и на продажу сырья и продукцию животного происхождения, не подвергнутых тепловой обработке.

Кроме этого, комиссии Россельхознадзора рассмотрят вопрос об усилении контроля за перемещением на любых видах транспорта животных, в том числе млекопитающих, с целью недопущения их контакта с людьми.

Ещё одной обсуждаемой мерой является усиление режима биологической защиты объектов, на которых содержатся различные виды животных.

Все перечисленные меры Россельхознадзор предлагает ввести временно, до выяснения источников, путей и способов распространения коронавируса.