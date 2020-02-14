Подгорица, , 22:46 — REGNUM Причины, по которым православные верующие почти два месяца тому назад вышли на улицы черногорских городов, не устранены, и поэтому Совет епископов Сербской православной церкви призывает верующих продолжить борьбу за отмену вступившего в силу 8 января в Черногории антиконституционного закона о свободе вероисповедания. Об этом говорится в сообщении Совета епископов, опубликованном на сайте митрополии Черногорско-Приморской СПЦ 14 февраля после встречи ее представителей с представителями правительства Черногории.

«Поддерживая стремление добиться решения через экспертный диалог, мы продолжаем нашу борьбу еще более усердно и еще более массово вплоть до окончательной отмены дискриминационных и антиконституционных положений закона, направленных против Православной церкви в Черногории», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте митрополии.

Совет епископов поблагодарил народ Черногории за проявленное терпение и упорство, и попросил верующих и впредь принимать участие в церковных шествиях, «сохраняя дух христианства, сторонясь всех политических, партийных и национальных делений».

Напомним, что закон о свободе вероисповедания, который 27 декабря принял парламент Черногории, вызвал резкий протест Сербской православной церкви из-за требования перерегистрировать церковь как неправительственную организацию и доказать происхождение всего её имущества. Если церковь не в состоянии доказать право собственности по отношению к храмам и монастырям, часть которых была воздвигнута 800 лет назад, они перейдут в собственность государства. СПЦ усматривает в этом законе намерение официальной Подгорицы изъять ее имущество и передать его в руки непризнанной «Черногорской православной церкви».