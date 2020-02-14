Кострома, , 22:43 — REGNUM В Костроме планируют внести изменения в Правила благоустройства территории города, — сообщает пресс-служба администрации города.

Ужесточатся требования для владельцев детского игрового и спортивного оборудования.

В частности, кроме ежегодного основного обследования владелец оборудования будет обязан проводить дополнительные — не реже одного раза в три месяца. Основная задача — оценить детские и спортивные площадки на предмет соответствия требованиям безопасности.

Вместе с техническими осмотрами владелец обязан будет проводить регулярные визуальные проверки.

Проект новых Правил благоустройства обсудили на публичных слушаниях. После технической доработки документ будет внесён на рассмотрение в Думу города Костромы.