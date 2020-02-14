Мурманск, , 23:04 — REGNUM Самая высокая цена на медицинские маски была зафиксирована в городе Мурманске. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба движения «Молодая Гвардия Единой России» (МГЕР).

По данным федерального мониторинга, который ведут активисты движения, средняя цена на медицинские маски составляет шесть рублей. Город Мурманск поставил своеобразный рекорд по ценам на маски, здесь они продаются по 50 рублей.

Активисты МГЕР ведут мониторинг цен на медицинские маски и противовирусные препараты с 6 февраля в аптеках 77 регионов России. На настоящий момент были проверены около 2500 аптек.

Данные мониторинга активисты направляют в Федеральную антимонопольную службу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о росте цен на медицинские маски на 12% на Среднем Урале.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале цены на медицинские маски выросли почти на 12%