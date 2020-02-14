Эспоо, Финляндия, , 22:36 — REGNUM Финаская студия Remedy работает над тремя новыми играми, одна из которых будет похожа на Destiny и Division. Об этом она сообщила в своём финансовом отчёте, который был опубликован на сайте компании.

Информация об одном из этих проектов уже есть: это будет игра CrossFireX, релиз которой на Xbox One состоится в конце 2020 года. Вторая игра получит название Vanguard, она будет представлять собой сервисные игры, наподобие Destiny и Division.

Что касается третьего проекта, то в основу этой игры лягут «собственные бренды» Remedy. Издание PC Gamer отмечает, что это может быть «что угодно»: от нового Alan Wake до игры, которая даст начало совершенно новой игровой серии.

Напомним, геймеры знают студию Remedy по таким игровым франшизам, как Max Payne, Alan Wake, Quantum Break и Control. Релиз последней состоялся 27 августа 2019 года.

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