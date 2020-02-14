Мессина, Италия, 14 февраля 2020, 22:19 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Италии задержали в пятницу, 14 февраля, в Мессине двух граждан по подозрению в организации трафика нелегальных мигрантов.
Одному из задержанных — 14 лет. Он уроженец Гамбии.
После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции власти Италии вновь стали впускать на свою территорию мигрантов, однако стремятся «перераспределять» их в другие страны ЕС. Организация трафика мигрантов при этом является уголовным правонарушением.