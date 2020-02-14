Вашингтон, , 22:19 — REGNUM В США медики будут проверять на новый коронавирус пациентов с симптомами гриппа. Об этом сообщила 14 февраля руководитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Нэнси Мессониер.

По её словам, CDC уже начал работать с пятью лабораториями по здравоохранению, расположенными в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Чикаго и Нью-Йорке. В ближайшее время тестирование пациентов начнёт проводиться и в других городах.

Напомним, власти Соединённых Штатов официально подтвердили уже пятнадцать случаев заражения новым коронавирусом среди американских граждан, эвакуированных из китайского города Ухань, где проихошла вспышка заболевания.